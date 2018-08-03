Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные

В частности, в государственных больницах безплатно можно получить первичную помощь и базовые анализы.

Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах

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Все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром должны оплачиваться медучреждениями из средств налогоплательщиков (госбюджета).

Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Глава министерства рассказала о полном перечне медицинского обслуживания, на которое пациент имеет право в каждом учреждении, оказывающем первичную медицинскую помощь и финансирующемся за государственный счет.

В него входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, а также базовые анализы и исследования.

Как сообщалось, Супрун рассказала, как диабетикам уменьшить количество сахара в рационе.