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Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные

Комментариев: 1
В частности, в государственных больницах безплатно можно получить первичную помощь и базовые анализы.
Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные
© facebook.com/moz.ukr
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  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
  • Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
Супрун рассказала, какие услуги в госбольницах бесплатные
Супрун рассказала о бесплатных услугах в государственных больницах
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Все услуги первичной помощи, предоставляемые семейным врачом, терапевтом или педиатром должны оплачиваться медучреждениями из средств налогоплательщиков (госбюджета).

Об этом на своей странице в Facebook пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Глава министерства рассказала о полном перечне медицинского обслуживания, на которое пациент имеет право в каждом учреждении, оказывающем первичную медицинскую помощь и финансирующемся за государственный счет.

В него входят не только все услуги, которые оказывают врачи первичной медицинской помощи, а также базовые анализы и исследования.

Как сообщалось, Супрун рассказала, как диабетикам уменьшить количество сахара в рационе.

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Теги: больницы, медициня, Супрун
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Комментариев (2)
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ultradetka    03.08.2018, 09:24
Оценка:  0
ultradetka
У меня знакоая уехала на пмж в Америку,там реанимационная медсестра.Так вот!!!Там медсестры знают столько,сколько наши врачи не знают.Врач там даже не дотрагивается до пациента,только выписывает лечение и делает операции....а остальное все могут медсестры..Вопрос:а у нас могут?
ultradetka    03.08.2018, 09:21
Оценка:  0
ultradetka
Какая геноцидная реформа,да у нас 90% врачей тупых....а в поликлиниках вообще ппц.Тут не все гинекологи асы при ведении беременности,а они терапевту такую ответсвенность передают.Я в шоке.Короче,лучше закройте поликлиники,и оставьте только больницы с практикующими врачами.
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