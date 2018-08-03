Под Киевом рыбаки-россияне жестоко избили местных жителей

Агрессивные рыбаки тяжело травмировали мужчин, применив бейсбольные биты.

В селе Саливонки Васильковского района Киевской области россияне жестоко избили местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

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Отмечается, что местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, который он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили. 59-летний житель села Саливонки был доставлен в больницу, где у него диагностировали травму головы и грудной клетки.

Нападавшими были 19-летний и 29-летний граждане России facebook.com/pol.kievregion

“На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ 2101“, - отметили в полиции.

Уточняется, что по вызову на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Правоохранители остановили машину, в салоне которой находились подозреваемые лица.

Нападающих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 19-летний и 29-летний граждане России. Они находятся в изоляторе временного содержания.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрание меры пресечения. Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет.

Также рыбаки повредили автомобили местных жителей facebook.com/pol.kievregion

Как сообщалось 11 июля, в Виннице двое пьяных педагогов избили иностранца и его сына.