Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом рыбаки-россияне жестоко избили местных жителей

Комментариев: 5
Агрессивные рыбаки тяжело травмировали мужчин, применив бейсбольные биты.
У мужчины диагностировали травму головы и грудной клетки
У мужчины диагностировали травму головы и грудной клетки
facebook.com/pol.kievregion

В селе Саливонки Васильковского района Киевской области россияне жестоко избили местных жителей.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

Читай также: В маршрутке Черноморска пьяный жестоко избил пассажиров

Отмечается, что местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, который он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили. 59-летний житель села Саливонки был доставлен в больницу, где у него диагностировали травму головы и грудной клетки.

Нападавшими были 19-летний и 29-летний граждане России
Нападавшими были 19-летний и 29-летний граждане России
facebook.com/pol.kievregion

“На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ 2101“, - отметили в полиции.

Уточняется, что по вызову на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции. Правоохранители остановили машину, в салоне которой находились подозреваемые лица.

Нападающих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 19-летний и 29-летний граждане России. Они находятся в изоляторе временного содержания.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрание меры пресечения. Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет.

Также рыбаки повредили автомобили местных жителей
Также рыбаки повредили автомобили местных жителей
facebook.com/pol.kievregion

Как сообщалось 11 июля, в Виннице двое пьяных педагогов избили иностранца и его сына.

Поделись:
Теги: избили, рыбаки, россияне, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
VinsBad    03.08.2018, 11:04
Оценка:  +1
VinsBad
На корм рыбе надо было мудаков пустить!
Пролисок    03.08.2018, 10:29
Оценка:  +1
Пролисок
И тут политика.
Letohradek    03.08.2018, 11:01
Оценка:  +2
Letohradek
Ты надеялось, что отмажут козликов из расии?
KIBARG    03.08.2018, 10:12
Оценка:  +1
KIBARG
истинно братские отношения
chytan    03.08.2018, 09:44
Оценка:  +4
chytan
Мокшанские выродки !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь