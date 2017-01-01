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В Мариуполе авто влетело в отбойник: погибли два человека

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На месте ДТП работали 12 сотрудников личного состава ГСЧС и 3 единицы техники.
В Мариуполе ДТП унесло жизни двух человек
В Мариуполе ДТП унесло жизни двух человек
dsns.gov.ua

В Мариуполе в ночь на пятницу, 3 августа, произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.

“В результате лобового столкновения легкового автомобиля с бетонной плитой погибли два человека 1985 и 1962 года рождения”, — говорится в сообщении.

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Происшествие произошло около полуночи. Так, в 00:26 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП на перекрестке ул. Итальянская и ул. Торговая в Центральном районе г.Мариуполь.

Обстоятельства и причина происшествия устанавливается.

От Главного управления привлекались 12 сотрудников личного состава и 3 единицы техники.

Как сообщалось, в ночь на 3 августа на проспекте Победы в ДТП разбились 3 авто.

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Теги: ДТП, Мариуполь
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