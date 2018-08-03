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Рабинович: После нашей победы на каждом направлении будут работать лучшие из лучших

Комментариев: 3
Рабинович: После нашей победы на каждом направлении будут работать лучшие из лучших

После победы на парламентских выборах партии "За життя" на каждом направлении в стране будут работать лучшие профессионалы. Об этом заявил лидер политсилы, народный депутат Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

"Откройте сайт партии "За життя". Вы увидите, что в каждом городе Украины каждый день что-то происходит, мы что-то конкретное делаем. Возьмите и отройте сайты всех остальных партий, которые на что-то претендуют. Назовите мне, где они есть, кто они, кроме виртуальных фигур? Очнитесь, люди! Сейчас вся страна делится на две части: тех, кто "За життя", и тех, кто против", – убежден парламентарий.

По его словам, на ключевые посты в государстве должны быть назначены профессионалы, вне зависимости от того, какую политическую силу они представляют.

"На каждом посту, вне зависимости от политических пристрастий, должен быть лучший менеджер по направлению. Это правильно. К сожалению, те люди, которых я видел (в социальных сетях появилось предположение о том, кто может претендовать на посты министров от партии "За життя", – ред.), далеко не лучшие менеджеры, там есть совсем смешные фамилии. Эти кандидатуры – это откровенный фейк от недоброжелателей", – заверил народный депутат.

Политик напомнил, что совсем недавно в спецвыпуске программы "Украинский формат" телезрители выбрали тех, кого они хотят видеть реализаторами программы партии "За життя".

"Вот кого народ мне посоветовал, тех и взял в партию – и с Медведчуком, и с Сусловым мы пожали руки. Что до Медведчука, то мы усилились тем игроком, который нужен был нам для решения вопросов с Россией, с освобождением пленных. Этот "золотой ключик" от вот этих вопросов мы забрали себе", – заключил Вадим Рабинович.

Напомним, 25 июля в программе "Украинский формат" лидер партии "За життя" презентовал программу экономического пошагового развития страны. Также по результатам голосования телезрителей Вадим Рабинович пригласил в партию нескольких политиков.

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Комментариев (3)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    03.08.2018, 10:48
Оценка:  +5
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Рабиновмч что Вы делаете, да я просто деньги зарабатываю)))
bugrov3    03.08.2018, 10:32
Оценка:  +4
bugrov3
после нашей победы - не говори гоп, пока не перепрыгнешь ( есть такая поговорка у мардвы на арде ).
Olshankin    03.08.2018, 10:24
Оценка:  +1
Olshankin
Рабинович, я не понимаю, как ты будешь платить долги 2019 г., на реструктуризации которых с большим трудом договорилась Н.Яресько
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