Банду псевдо-полицейских будут судить по семи статьям

Большинство членов банды - выходцы с Донбасса.

В банде было 10 человек, один еще в розыске npu.gov.ua

Следователи Нацполиции передали в суд обвинительный акт в отношении группы псевдополицейских, которые совершали разбойные нападения.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

“Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении 9 членов вооруженной банды. Нападавшие совершали разбои, используя полицейскую форму. При этом лишали свободы потерпевших и применяли физическое насилие. Установленная сумма материального ущерба - свыше 11 000 000 гривен. Подозреваемым грозит уголовная ответственность соответственно семи статьям Уголовного кодекса Украины “, - говорится в сообщении.

Участники банды совершали разбойные нападения на предприятия и людей на протяжении 2015-2017 годов. Действовавли на территории Николаевской, Запорожской и Житомирской областей.

Полицейские установили причастность участников банды к шести таким эпизодам, в том числе и нападение на ювелирного предпринимателя. В конце 2017 полицейские задержали нападавших при попытке совершить разбой.

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Было установлено, что в состав банды вошли 10 мужчин в возрасте от 30 до 56 лет. Организатором стал 32-летний ранее не судимый житель Донецкой области. Среди других участников - трое ранее судимых жителей Донбасса. Также в составе банды действовал 56-летний житель Донецкой области - бывший работник ОВД, который был уволен по собственному желанию. Большинство из них - выходцы с временно оккупированной территории Украины.

После задержания девяти участников вооруженной банды полиция провела санкционированные обыски, обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Пока еще один, десятый установленный участник банды, находится в розыске.

Полицейские осуществляли досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой, или соединенный с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

Также было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством), ч. 3 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 14 (Приготовление к преступлению). Кроме того, подозреваемым грозит уголовная ответственность за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Главное следственное управление Национальной полиции Украины закончило досудебное расследование в указанном уголовном производстве. Обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщалось 20 апреля, банду псевдополицейских задержали в Днепропетровской области.