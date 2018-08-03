27 и это не предел. Что происходит с гривной

Гривна снова падает, официальный курс перевалил уже за 27 гривен за один доллар. Эксперты пугают долларом и по 30 и по 40, Нацбанк утверждает, что паниковать рано.

Обычно гривна стабильна летом и падает осенью, но в этом году падение началось уже в конце июля – начале августа.

За несколько дней гривна по отношению к доллару потеряла более 40 копеек. Курс уже перевалил за 27 гривен за доллар.

Корреспондент.net разбирался в причинах нового падения гривны и перспективах курса.

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В Нацбанке сообщили, что на падение гривны повлияли сезонные факторы. А именно, рост спроса на валюту со стороны импортеров, возмещение НДС и выплаты нерезидентам по ОВГЗ (облигациям внутреннего госзайма) в гривнах.

“Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызваны рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу (с начала июля с этой целью было куплено почти 300 млн долларов) и выход нерезидентов из ОВГЗ (с начала июля объем ОВГЗ в портфелях нерезидентов сократился почти на 1,3 млрд грн)“, - сообщили в НБУ.

“На курсовую динамику прошлой недели также влияли значительные объемы возврата НДС в конце месяца, что значительно уменьшает объем свободной продажи валюты, а также увеличение спроса на наличную валюту, в частности с стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона“, - отметили в Нацбанке.

Оптимистичный прогноз

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В случае получения нового транша от МВФ доллар к концу 2018 года будет стоить в районе 29 гривен, полагает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

“Если будет сотрудничество с МВФ, прогноз базовый где-то 29 гривен за доллар. Если не будет, тогда прогнозы вообще бессмысленны. НБУ делала презентацию с курсом 40, где-то так может быть, а может быть и не так”, — заявил эксперт.

По мнению Фурсы, в том случае, если от МВФ Украине не поступит очередной транш, курс будет обваливаться постепенно.

«Какой-то конкретной даты не будет. Если к сентябрю мы не получим транш, то это очень плохо. Если в сентябре не получим, то в октябре уже будет очень больно», — рассказал он.

Эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк также считает, что к концу года курс доллара поднимется до 29 гривен.

“Превышение спроса над предложением как раз спровоцировано действиями Нацбанка, что привело к паданию гривны. В НБУ об этом прекрасно знали. По большому счету, гривна возвращается к показателям зимы этого года. То есть, все это время было искусственное укрепление гривны, чтобы дать заработать финансовым иностранным спекулянтам. Сейчас никаких экономических предпосылок для укрепления гривны нет, она будет возвращаться к тем показателям, которые были зимой”, - полагает Степанюк.

“У нас в бюджете заложен курс доллара 29 гривен 30 копеек. Ожидаю, что к концу года гривна вернется к бюджетным показателям”, - резюмировал эксперт.

Пессимистичный прогноз

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Экономист Алексей Кущ указывает на чисто экономические предпосылки ослабления гривны.

“Украина оказалась в ситуации так называемых “сырьевых ножниц“. За последние шесть месяцев цены на наш сырьевой импорт – это прежде всего нефть, нефтепродукты – находятся на достаточно высоком уровне. Это верхняя часть ножниц. Нижняя часть – цены на наш сырьевой экспорт, они снизились“, – поясняет Кущ.

То есть, по словам эксперта, отток валюты оказался больше, чем ее поступления.

В связи с этим прогнозы по курсу неутешительные: в сентябре ожидают курса 27-28 гривен/доллар, а зимой и вовсе 30-32 гривны/доллар.

Неизбежность девальвации признают и в самом НБУ. В разработанном чиновниками сценарии (НБУ делал разные просчеты на случай неполучения средств МВФ) они не исключают падение курса до 31,8 гривны за доллар к концу нынешнего года. А если отсутствие валютной подпитки со стороны Международного валютного фонда будет сопровождаться падением цен на металл – и вовсе до 40,8 гривен за доллар.

“Консолидированное мнение банкиров - 34 гривны за доллар к концу 2018-го. Это вполне реальный показатель, учитывая тот факт, что новых внешних кредитов Украина, похоже, заманить не сможет, а обслуживать и гасить уже привлеченные придется”, — говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.