Каждые четыре дня в Украине бьют журналистов - НСЖУ

В НСЖУ составили досье нападений на журналистов в Украине.

В июле текущего года число инцидентов с проявлением физической агрессии в отношении журналистов в Украине достигло рекордных восьми случаев.

Об этом заявили в пресс-службе Национального союза журнилстив Украины, передает Укринформ.

Согласно мониторингу “Индекс физической безопасности журналистов Украины“, который НСЖУ проводит совместно с партнерскими организациями, в июле зафиксировано 8 проявлений физической агрессии в отношении журналистов. В июне таких случаев было 2, а в целом за 7 месяцев 2018 года произошло 53 инцидента.

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“Нападения произошли в Киеве и области, в Днепропетровской, Черниговской, в курортных Одессе и Херсоне. Об избиении мужчины сотрудниками СБУ заявляет также жена турецкого журналиста Юсуфа Инана, которого силой депортировали из Николаева в Турцию. Также зафиксировано 2 случая повреждения редакционного имущества - в Днепропетровской области подожгли редакцию газеты Событие, а в Сумской области сгорел автомобиль журналистов-расследователей “, - говорится в сообщении.

Учитывая системность и безнаказанность этих преступлений, Национальный союз журналистов и Независимый медиапрофсоюз обратились в СБУ с требованием объединить все случаи поджогов и возбудить дело по статье 258 Уголовного кодекса (террористическая деятельность).

Как сообщалось 11 июля, в Каменском бросили гранату в редакцию газеты.