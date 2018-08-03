В Ивано-Франковске мошенник обманул старушку на 40 000 рублей РФ

Представившись сыном старушки по телефону, он велел ей заплатить деньги якобы за свой выкуп.

В Ивано-Франковске 79-летняя местная жительница отдала неизвестному 40 000 рублей РФ якобы за выкуп сына от совершенного преступления. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает ZAXID.net.

Как информирует сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской, злоумышленник позвонил своей жертве на стационарный телефон от имени сына и сказал, что сбил на дороге человека. Чтобы якобы избежать уголовной ответственности, велел матери передать деньги человеку, который придет за ними. Женщина выполнила указание, после чего перезвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке, никаких конфликтов с правоохранителями не имел и ДТП не совершал.

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После происшествия потерпевшая немедленно обратилась в полицию. Оперативность предоставления информации и четкое описание злоумышленника поспособствовали раскрытию преступления - мошенника задержали.

На следующий день преступника разыскали. Следователи на основании доказательств причастности к преступлению задержали его и сообщили о подозрении в совершении мошенничества (ч. 1 ст. 190 УК). Преступником оказался 25-летний житель Сумской области. Сейчас судом ему избрана мера пресечения - домашний арест.

В полиции добавили, что за указанные мошеннические действия максимальное наказание предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось об эксперименте, который провели журналисты. Разместив объявление об утере паспорта, они узнали, как обманывают людей телефонные мошенники.