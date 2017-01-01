Убийство Сармата: подозреваемый на суде отрицает свою вину
Представ перед Бердянским районным судом, один из подозреваемых в убийстве акивиста, экс-бойца батальона Донбасс в АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), отрицает свою вину. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает УНН.
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Так, заседание суда началось с задержкой во времени - ожидалось, что процесс начнется в 10:00. Все Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому Артему Матюшину.
Прокуратура настояла на содержании под стражей сроком на 60 суток. В то же время адвокат Матюшина заявил, что его подзащитный к преступлению непричастен, а просто “оказался не в том месте не в то время“.
Сам подозреваемый рассказал, что приехал в Бердянск “на море“. Его задержали, когда он уехал из города.
Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.
Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия “Сармата“ Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.