Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Сармата: подозреваемый на суде отрицает свою вину

Спецтема: Убийство Сармата
Комментариев: 0
Адвокат утверждает, что его подзащитный не убивал Сармата, а просто "оказался не в том месте не в то время".
Сармат был убит 31 июля выстрелами в спину на глазах у жены
Сармат был убит 31 июля выстрелами в спину на глазах у жены
скриншот из видео

Представ перед Бердянским районным судом, один из подозреваемых в убийстве акивиста, экс-бойца батальона Донбасс в АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), отрицает свою вину. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает УНН.

Читай также: В Бердянске простились с убитым ветераном АТО Сарматом

Так, заседание суда началось с задержкой во времени - ожидалось, что процесс начнется в 10:00. Все Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому Артему Матюшину.

Прокуратура настояла на содержании под стражей сроком на 60 суток. В то же время адвокат Матюшина заявил, что его подзащитный к преступлению непричастен, а просто “оказался не в том месте не в то время“.

Сам подозреваемый рассказал, что приехал в Бердянск “на море“. Его задержали, когда он уехал из города.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, 31 июля в Бердянске убили активиста, ветерана АТО, Виталия “Сармата“ Олешко. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых.

Поделись:
Теги: Бердянск, убийство Сармата, суд, подозреваемый, отрицает вину
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь