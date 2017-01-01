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Монеты времен Римской империи пытались вывезти в Италию - ГПСУ

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Стоимость монет, которым около 2000 лет, будут определять эксперты.
Пограничники обнаружили 10 особо ценных серебряных монет
Пограничники обнаружили 10 особо ценных серебряных монет
dpsu.gov.ua

В пункте пропуска Тиса пограничники Чопского отряда, по информации сотрудников Службы безопасности, и совместно с таможенниками помешали вывозу за границу археологических артефактов. Среди посылок были обнаружены незадекларированные монеты, которым около 2000 лет.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

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В пункте пропуска в ходе дополнительного осмотра микроавтобуса Мерседес украинской регистрации пограничники обнаружили 10 серебряных монет времен Римской Империи, которым около 2000 лет.

Пакет с серебряными денариями работники пункта пропуска обнаружили среди посылок, которые перевозили в Италию. Стоимость такой находки будут определять эксперты.

Как сообщалось 26 июля, белорус пытался вывезти из Украины 90 кг оленьих рогов.

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Теги: контрабанда, ГПСУ
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