Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Шахтеры пикетируют Минэнергоугля в Киеве

Комментариев: 1
Горняки шахты Горная Луганской области требуют погасить задолженность по зарплатам.
Шахтеры пикетируют Минэнергоугля в Киеве
© facebook.com/VolynetsMykhailo
Фото 1/6
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
  • Шахтеры приехали в Киев за долгами
Шахтеры пикетируют Минэнергоугля в Киеве
Шахтеры приехали в Киев за долгами
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Шахтеры проводят акцию возле здания Министерства энергетики и угольной промышленности в Киеве с требованием выплатить задолженность по зарплате. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

Читай также: Митингующие шахтеры: благодаря формуле Роттердам + углепрому удалось выжить

“Горняки шахты Горная прибыли к Минэнергоугля с требованиями погашения задолженности по зарплате“, - написал Волынец.

Ранее Волынец сообщал, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами составляет около 38 миллионов долларов.

Напомним, в начале июля шахтеры из разных регионов устроили очередной митинг у здания парламента в Киеве с требование выплатить долги по зарплатам и увеличить финансирование отрасли.

Позже в Минэнерго заявили, что выделили на долги по зарплате шахтерам 324 млн грн. 

Поделись:
Теги: Киев, митинг, зарплаты, протесты, долги, шахтеры, Михаил Волынец, Минэнерго
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
lusyika    03.08.2018, 12:54
Оценка:  0
lusyika
Горняки шахты Горная Луганской области - що луга*дон "трєбует" в Києві ???? До х*йла і там трєбуйтє!!!!!!!!!!!!!!!!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь