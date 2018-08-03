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В Запорожье мальчик выпрыгнул с третьего этажа из-за возгорания электрочайника

Комментариев: 1
Мальчика госпитализировали с переломом ноги.
Кроме ребенка никто больше не пострадал
Кроме ребенка никто больше не пострадал
zp.depo.ua

В Запорожье двенадцатилетний мальчик сломал ногу, выпрыгнув из окна квартиры на третьем этаже, где загорелся электрочайник.

Об этом сообщает портал Depo.Запоріжжя со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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“Происшествие произошло в Хортицком районе вечером 2 августа. В квартире на третьем этаже вспыхнул, вероятно из-за короткого замыкания, электрочайник. Двенадцатилетний парень, который находился в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара“, - говорится в сообщении. 

На момент прибытия спасателей площадь пожара в квартире составляла один квадратный метр, впрочем образовалось плотное задымление. Спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Пожар потушили за десять минут. 

Задымление при возгорании пластикового чайника было действительно довольно сильным и несло существенную угрозу - от едкого чада можно было задохнуться или потерять сознание, но почему мальчик не выскочил из помещения через дверь - не уточняется, вероятно, плотное задымление напугало и помешало сориентироваться.

Как сообщалось, 2 августа в Харькове масштабный пожар произошел в здании ВУЗа.

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Теги: ребенок, пожар, Запорожье
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Комментариев (1)
Oлeг    03.08.2018, 12:22
Оценка:  0
Oлeг
...почему мальчик не выскочил из помещения через дверь…

Какая страна, такие и мальчики. В его возрасте, пора бы знать,
что делать с горящим электро-нагревательным прибором.
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