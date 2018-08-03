В Запорожье мальчик выпрыгнул с третьего этажа из-за возгорания электрочайника

Мальчика госпитализировали с переломом ноги.

Кроме ребенка никто больше не пострадал zp.depo.ua

В Запорожье двенадцатилетний мальчик сломал ногу, выпрыгнув из окна квартиры на третьем этаже, где загорелся электрочайник.

Об этом сообщает портал Depo.Запоріжжя со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

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“Происшествие произошло в Хортицком районе вечером 2 августа. В квартире на третьем этаже вспыхнул, вероятно из-за короткого замыкания, электрочайник. Двенадцатилетний парень, который находился в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара“, - говорится в сообщении.

На момент прибытия спасателей площадь пожара в квартире составляла один квадратный метр, впрочем образовалось плотное задымление. Спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Пожар потушили за десять минут.

Задымление при возгорании пластикового чайника было действительно довольно сильным и несло существенную угрозу - от едкого чада можно было задохнуться или потерять сознание, но почему мальчик не выскочил из помещения через дверь - не уточняется, вероятно, плотное задымление напугало и помешало сориентироваться.

Как сообщалось, 2 августа в Харькове масштабный пожар произошел в здании ВУЗа.