Под Одессой построили детскую площадку на кладбище

В селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища. Прямо возле детских качелей стоят могилы с крестами.

Под Одессой в селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища. Об этом сообщил житель Подольска (Котовска) Дима Андриященко в своем Facebook.

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Он опубликовал соответствующее фото, на котором видно, как прямо возле детских качелей стоят могилы с крестами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске ребенок нашел снаряд на детской площадке. Мальчик оказался сознательным и немедленно сообщил о находке правоохранителям.

Также в июне стало известно, что в Запорожье мальчик сломал на детской площадке позвоночник.

Добавим, что 11 июня в городе Мариуполь Донецкой области пьяный открыл стрельбу на детской площадке.