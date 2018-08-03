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Под Одессой построили детскую площадку на кладбище

Комментариев: 1
В селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища. Прямо возле детских качелей стоят могилы с крестами.
Детская площадка возле могил в селе Большая Фонтанка
Детская площадка возле могил в селе Большая Фонтанка
Facebook / Дима Андриященко

Под Одессой в селе Большая Фонтанка установили детскую площадку возле местного кладбища. Об этом сообщил житель Подольска (Котовска) Дима Андриященко в своем Facebook.

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Он опубликовал соответствующее фото, на котором видно, как прямо возле детских качелей стоят могилы с крестами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Краматорске ребенок нашел снаряд на детской площадке. Мальчик оказался сознательным и немедленно сообщил о находке правоохранителям.

Также в июне стало известно, что в Запорожье мальчик сломал на детской площадке позвоночник.

Добавим, что 11 июня в городе Мариуполь Донецкой области пьяный открыл стрельбу на детской площадке.

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Теги: дети, Одесса, фото, Кладбище, Одесская область, кладбища, детская площадка, качели
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Пепито    03.08.2018, 14:36
Оценка:  0
Пепито
эта страна сгнила давно.вместе с людьми.хотя по фото видно что тема старая
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