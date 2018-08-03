Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Медреформа: зарплаты врачей достигли 16 тысяч гривен

Комментариев: 4
Об ошеломляющем росте дохода медработников рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Медработникам повысили зарплаты вдвое - Гройсман
Медработникам повысили зарплаты вдвое - Гройсман
depositphotos.com

В Украине вдвое вырос доход врачей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook

По словам премьера, в Украине после запуска кампании по избранию врача на первичке медики существенно смогли увеличить свой доход благодаря принципу “деньги ходят за пациентом“.

Читай также: Порошенко пожаловался на троллинг из-за телемедицины

“Одесская область: Семейный врач КНП“ Балтский центр первичной медико-санитарной помощи “заключил декларации с 1795 пациентами. В июне ее зарплата была чуть меньше 5,8 тыс грн, а в июле - более 16 тыс грн“, - заявил премьер.

Такой рост зарплат медиков, по данным Гройсмана, наблюдается на территории всей страны.

“Донецкая область: КНП“ Центр первичной медико-санитарной помощи Селидовской городского совета “. Семейный врач подписал 1800 деклараций и его доход с 5450 грн в июне вырос до 10504 грн в июле“, - отметил глава правительства.

В то же время Гройсман отметил, что доходы выросли не только у врачей, но и у медсестер.

“Ивано-Франковская область: КНП“ Коломыйский городской центр первичной медико-санитарной помощи “. Врач-педиатр из 900 подписанными декларациями в июне получала 4750 грн, в июле - почти 8 тыс грн. Медсестра в июне получала 3876 грн, в июле - 6316 грн “, - рассказал Гройсман.

Напомним, 5 июля председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что Минздрав должен отчитаться о провале медреформы. 

Поделись:
Теги: Гройсман, медреформа, медики, зарплаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
petrovka21    03.08.2018, 14:01
Оценка:  +3
petrovka21
Понятно чего из Донецка врачи больше всего уезжают ((((
Даже в украинские райцентры из Донецка едут теперь, лично знаю нескольких таких (((((( В поликлинике вообще из нормальных врачей почти никого не осталось
Letohradek    03.08.2018, 14:28
Оценка:  0
Letohradek
Украинцы покидают ордло, это закономерно. Остаются там, те, которые не могут выехать и те, которые в 2014 горлопанили:"РА- СИ-Я ...".
gtrrewy    03.08.2018, 13:52
Оценка:  -3
gtrrewy
А что, им ещё и государство зарплату платит ?
Letohradek    03.08.2018, 14:29
Оценка:  0
Letohradek
Статья не об ордло а об Украине, в которой исправно платят зарплаты
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь