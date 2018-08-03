Медреформа: зарплаты врачей достигли 16 тысяч гривен

Об ошеломляющем росте дохода медработников рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В Украине вдвое вырос доход врачей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

По словам премьера, в Украине после запуска кампании по избранию врача на первичке медики существенно смогли увеличить свой доход благодаря принципу “деньги ходят за пациентом“.

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“Одесская область: Семейный врач КНП“ Балтский центр первичной медико-санитарной помощи “заключил декларации с 1795 пациентами. В июне ее зарплата была чуть меньше 5,8 тыс грн, а в июле - более 16 тыс грн“, - заявил премьер.

Такой рост зарплат медиков, по данным Гройсмана, наблюдается на территории всей страны.

“Донецкая область: КНП“ Центр первичной медико-санитарной помощи Селидовской городского совета “. Семейный врач подписал 1800 деклараций и его доход с 5450 грн в июне вырос до 10504 грн в июле“, - отметил глава правительства.

В то же время Гройсман отметил, что доходы выросли не только у врачей, но и у медсестер.

“Ивано-Франковская область: КНП“ Коломыйский городской центр первичной медико-санитарной помощи “. Врач-педиатр из 900 подписанными декларациями в июне получала 4750 грн, в июле - почти 8 тыс грн. Медсестра в июне получала 3876 грн, в июле - 6316 грн “, - рассказал Гройсман.

Напомним, 5 июля председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что Минздрав должен отчитаться о провале медреформы.