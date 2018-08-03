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Киев запретит въезд министру Венгрии по Закарпатью

Комментариев: 2
К компетенции уполномоченного венгры отнесли часть суверенной территории Украины.
В Украине отреагировали на создание Будапештом должности министра по делам Закарпатской области
В Украине отреагировали на создание Будапештом должности министра по делам Закарпатской области
radiosvoboda.org

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что запретят въезд на территорию страны чиновнику, которого назначат на новосозданную должность уполномоченного министра по Закарпатью, если Будапешт не даст разъяснений.

Об этом в пятницу, 3 августа, заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в комментарии Европейской правде.

Дипломат сообщил, что пока украинское правительство ждет официальных объяснений от венгерских партнеров, но Будапешт пока молчит.

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“Если не будет реакции, на которую мы рассчитываем, если не будет исчерпывающего разъяснения и изменения названия (должности. - Ред.), Украина будет вынуждена реагировать жестко, не исключая вероятности запрета на въезд. Хотя, конечно же, мы этого не хотели бы“, - отметил Боднар.

Боднар заявил, что Украина считает вмешательство соседнего государства во внутренние дела неприемлемыми и будет принимать все возможные меры дипломатического воздействия.

“Мы это рассматриваем как еще один шаг в ряде деструктивных, провокационных действий со стороны Венгрии, которые мы наблюдаем в последнее время, несмотря на недавний прогресс в переговорах“, - добавил Василий Боднар.

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Как сообщалось, МИД Украины требует объяснений от Будапешта в связи с его решением создать должность правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области.

В дипведомстве сообщили, что вручили ноту протеста руководителю венгерской дипмиссии, поскольку “к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины“.

Как сообщалось 2 августа, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. 

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Теги: Венгрия, МИД Украины, Закарпатье, МИД, Закарпатская область
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Комментариев (2)
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Sancho-s    03.08.2018, 14:17
Оценка:  +2
Sancho-s
х..р им!
arahimary    03.08.2018, 14:16
Оценка:  +2
arahimary
Ну в принципе в Крыму все так и начиналось- раздача паспортов, кружки любителей славянского мира и т.д.Венгры на всех своих соседей зарятся- на румынов в частности.
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