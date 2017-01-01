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В Фастове мужчина убил 85-летнюю тяжелобольную мать

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В момент совершения чудовищного преступления, убийца был пьян.
Под Киевом мужчина забил собственную мать до смерти
Под Киевом мужчина забил собственную мать до смерти
kv.npu.gov.ua

В Фастове 47-летний мужчина напился и убил собственную 85-летнюю мать, за которой ухаживал: женщина была тяжело больна. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области. 

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По данным правоохранителей, фастовчанин напился и стал избивать женщину руками. Он нанес старенькой матери несколько ударов по голове, которые оказались для нее фатальными. От полученных травм женщина скончалась. 

Полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области родители убили 4-летнюю дочь за отказ ужинать.

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Теги: Киевская область, Фастов, убийство, убил мать, полиция, алкоголик
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