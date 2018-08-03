В Мариуполе полицейские крышевали огромную схему наркомафии, - ГПУ

Зафиксирован сбыт сырья для изготовления опия на 360 млн грн.

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Прокуратура Донецкой области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции пресекли деятельность наркомафии, которая действовала на территории нескольких областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного. На “черном рынке“ стоимость такого наркотика составляет более 360 млн грн“, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что группа наркодилеров наладила поставки мака снотворного под видом пищевого продукта и сбывала его на территории 6 областей Украины. Среди сообщников наркодельцов - сотрудники полиции.

Согласно оперативной информации, группа гражданских лиц и сотрудников полиции на территории Мариуполя, под видом мака для кондитерских изделий, занималась сбытом семян мака снотворного с остатками маковой соломки, из которого в дальнейшем изготавливается ацетилированный опий.

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Кроме того, по данным следствия, разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. Отдельные сотрудники уголовного блока полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.

Собрав достаточную доказательную базу, правоохранители провели более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, денежные средства в сумме 4 млн 844 тыс гривен, почти 99 тыс долларов США, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой обнаружен и у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины. В ближайшее время к ответственности будут привлечены и других фигурантов уголовного производства.

Как сообщалось в мае, в продмаге Конотопа торговали наркотиками, было изъято 700 мешков.