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В Мариуполе полицейские крышевали огромную схему наркомафии, - ГПУ

Комментариев: 5
Зафиксирован сбыт сырья для изготовления опия на 360 млн грн.
В Мариуполе полицейские крышевали огромную схему наркомафии, - ГПУ
© gp.gov.ua
Фото 1/6
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
  • Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
В Мариуполе полицейские крышевали огромную схему наркомафии, - ГПУ
Мариупольская преступная группа является частью более мощной группы
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Прокуратура Донецкой области совместно с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции пресекли деятельность наркомафии, которая действовала на территории нескольких областей.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

“Сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с оперативниками Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины разоблачили и задокументировали факт сбыта членами наркомафии почти 300 тонн семян мака, пригодного для изготовления 4,5 тонн опия ацетилированного. На “черном рынке“ стоимость такого наркотика составляет более 360 млн грн“, - говорится в сообщении.

Следствие установило, что группа наркодилеров наладила поставки мака снотворного под видом пищевого продукта и сбывала его на территории 6 областей Украины. Среди сообщников наркодельцов - сотрудники полиции.

Согласно оперативной информации, группа гражданских лиц и сотрудников полиции на территории Мариуполя, под видом мака для кондитерских изделий, занималась сбытом семян мака снотворного с остатками маковой соломки, из которого в дальнейшем изготавливается ацетилированный опий.

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Кроме того, по данным следствия, разоблаченная мариупольская преступная группа является частью более мощной группы, действующей на территории Донецкой, Запорожской, Львовской, Ривненской, Сумской и Черкасской областей. Отдельные сотрудники уголовного блока полиции, пользуясь служебным положением, ради незаконного обогащения осуществляли прикрытие преступной группы.

Собрав достаточную доказательную базу, правоохранители провели более 70 санкционированных обысков. Пять основных фигурантов задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Изъято более 75 тонн семян опийного мака с примесями маковой соломки, денежные средства в сумме 4 млн 844 тыс гривен, почти 99 тыс долларов США, 475 евро, оружие и боеприпасы, автомобили элит-класса, на которых передвигались наркодельцы, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. Кроме того, пакет с маковой соломкой обнаружен и у одного из уличенных в преступной деятельности сотрудников полиции.

Задержанным гражданским наркодельцам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 307 УК Украины. В ближайшее время к ответственности будут привлечены и других фигурантов уголовного производства.

Как сообщалось в мае, в продмаге Конотопа торговали наркотиками, было изъято 700 мешков.

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Теги: наркотики, крышевание, Донецкая область
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Комментариев (5)
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Peyot    03.08.2018, 15:12
Оценка:  -2
Peyot
я так не понял нашли смена мака? так я вобще каждый день в супермаркете в булочках покупаю семена мака ... что за алхимия вобще как из семян опий делают? чето мне кается словили фермера который незаконно выращивал и продавал семена )))))
Древний_Язычник    03.08.2018, 15:10
Оценка:  -1
Древний_Язычник
Вот это реформы кто бы сомневался...
Боцман_Кобза    03.08.2018, 15:01
Оценка:  +2
Боцман_Кобза
Так эту полицию сразу с коррупционными схемами создавали или она так быстро испортилась? Снова менять будем?
Peyot    03.08.2018, 15:10
Оценка:  +3
Peyot
испортилась потому что нельзя переатестовать 70% старых ментов и думать что они реально станут нормальными полицескими... если их 20 лет учили быть продажными оборотнями!
transiver    03.08.2018, 16:09
Оценка:  0
transiver
кто сказал что это уже "эта" полиция!?

"Эта" это школяры ППСники в недобитых Приусах!

А та "что надо", типа переаттестованная - продолжает рубить бабло!
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