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Под Киевом произошло сразу два ЧП на производстве

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На предприятии Укрзализныци погиб машинист и отравились два руководителя филиала Киевоблгаза.
Мужчину прижало на конвейере при уборке просыпей гранитного отсева
Мужчину прижало на конвейере при уборке просыпей гранитного отсева
uz.gov.ua

На предприятии ПАО Укрзализныця в Киевской области погиб машинист наземного оборудования 1976 года рождения. Также ЧП с отравлением произошло в Броварском филиале по эксплуатации газового хозяйства по газоснабжению и газификации Киевоблгаза.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам труда в пятницу, передает Интерфакс.

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“Во время уборки просыпей гранитного отсева в сортировочном цехе №2 на работающем конвейере №16, был затянут за одежду и зажат между приводным и натяжным барабанами“, - отметили в ведомстве.

ЧП произошло 1 августа в 23:15, в ведомство сообщили 2 августа.

Также сообщается, что в Броварском филиале по эксплуатации газового хозяйства по газоснабжению и газификации Киевоблгаза в помещении административного здания неизвестными лицами было распылено неизвестное вещество, в результате чего заместитель директора 1985г.р. и начальник участка 1968г.р. отравились.

Инцидент произошел 1 августа в 16:19, сообщили 2 августа.

Как сообщалось 26 июля, в Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха.

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Теги: несчастный случай, ЧП, предприятие, Киевоблгаз, Укрзализныця
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