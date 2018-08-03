Золотарев - власть своими руками усиливает позиции Новинского

“Для того, чтобы мобилизовать электорат, политическим силам нужно поднимать вопросы, которые способны сформировать у избирателя ощущение важности участия в голосовании. В кампаниях 2019 года одной из тем, имеющей мобилизационный потенциал будет ситуация вокруг единой поместной церкви. Эта тема имеет реальную общественную и государственную значимость“, об этом в своем блоге на сайте Обозреватель пишет политический эксперт Андрей Золотарев.

Он считает, что команда Порошенко долго подбирала такую “сильную“ тему, в частности выступая с идеями конституционного закрепления европейских и евроатлантических амбиций страны и идеей референдума по данным вопросам. Но эти темы были не достаточно “мобилизационными“. В этой ситуации актуализация темы создания ЕПЦ выглядит более сильным ходом президентской команды, считает эксперт.

“Однако здесь не всё так однозначно. Во-первых, это сработало бы, будь у Порошенко иной уровень общественной поддержки. С нынешним пяти–семипроцентным и зашкаливающим антирейтингом Порошенко может и не сыграть. Во-вторых, позиции общества по данной теме поляризованы в технологическом плане, данная тема мобилизует как сторонников автокефалии, так и её противников. Данная тема выгодна не только Порошенко, но и политикам которые ему оппонируют в данном вопросе и которых поддержат верующие УПЦ“, уверен Золотарев.

Также эксперт прогнозирует, что повышая градус конфликта, усиливая противостояние в обществе власть выдвигает на первый план таких радикальных оппонентов как Вадим Новинский и Евгений Мураев. “Конфликт, как известно это один из наиболее эффективных стимуляторов роста рейтинга политика. Однако одно дело, когда конфликт имеет виртуально-постановочный характер и этим можно пользоваться ограниченное время. Иное дело, когда конфликт становится куда более осязаемым и реальным. Как, пример ситуация, когда благодаря “пятиминуткам ненависти“ от власти начался переток сторонников от Рабиновича к Мураеву“, считает Золотарев.

Таким образом, по мнению эксперта, схожая с Мураевым ситуация происходит сейчас, после Крестного хода, с Новинским. “Всё указывает на то, что ситуация будет разогреваться и дальше. Дальше будут наверняка уголовные дела, уже запускают механизм лишения Новинского гражданства. Репертуар традиционный. Можно долго позиционироваться в качестве степенного фундаментального критика власти, но когда власть сама даёт козыри она куда быстрее и эффективнее проводит кастинг оппозиции“, считает он.