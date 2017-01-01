В Харькове две женщины выпрыгнули из окна, спасаясь от пожара

В результате сильного задымления жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах.

Из балконов и окон здания были спасены 18 человек dsns.gov.ua

В Харькове в пятиэтажном жилом доме на улице Гарибальди, 4, в пятницу, 3 августа, произошел пожар, в результате которого один человек погиб, еще двое пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

Отмечено, что в доме горел электрощит в общем коридоре на втором этаже. Огонь начал распространяться на мебель и домашние вещи, хранившиеся в коридоре. Площадь пожара составила около 35 кв. м.

Как сообщается, в результате сильного задымления жители квартир второго и верхних этажей были заблокированы в собственных домах.

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“Из балконов и окон здания были спасены 18 человек, из которых две беременные женщины и трое детей. Кроме того, были эвакуированы на свежий воздух еще 15 жителей дома. До прибытия спасательных подразделений две женщины запаниковали и, пытаясь спастись, выпрыгнули из окон второго этажа. С травмами ног и ушибом грудных клеток их госпитализировали в больницу“, - говорится в сообщении.

Также на втором этаже спасатели обнаружили тело женщины 1942 года рождения, которая задохнулась угарным газом.

“В 5:03 пожар был локализован, а в 06:15 спасатели его полностью ликвидировали. Причина пожара - короткое замыкание электросети“, - доложили в ГСЧС.

Как сообщалось 3 августа, в Запорожье мальчик выпрыгнул с третьего этажа из-за возгорания электрочайника.