Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Главу ГФС Винницкой области арестовали, залог - 50 млн грн

Комментариев: 0
Чиновника подозревают в создании ОПГ, уклонении от налогов и взяточничестве.
ГПУ оценивает причиненный государству ущерб в сумме свыше 305 млн грн
ГПУ оценивает причиненный государству ущерб в сумме свыше 305 млн грн
vlasno.info

Генпрокуратура объявила подозрение руководителю ГУ ГФС в Винницкой области в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году в Винницкой области появилась преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним учредители и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.

Читай также: Блокнотный скандал: водитель записал все взятки, которые развозил десятки лет от чиновников Аргентины

Участники преступной организации обогащались, в частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и их дальнейшего экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.

ГПУ оценивает причиненный ущерб в сумме свыше 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налогов.

Сейчас руководителя ГУ ГФС в Винницкой области Руслана Осмоловского подозревают в совершении уголовных правонарушений, в частности, в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью.

Также сообщено о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией.

Печерский райсуд Киева применил к Осмоловскому и руководителю ряда предприятий меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог как альтернативу содержанию под стражей в размере 50 млн грн.

Как сообщалось 3 августа, заместитель мэра Переяслав-Хмельницкого загремел в СИЗО.

Поделись:
Теги: коррупция, Винница, взятки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь