Главу ГФС Винницкой области арестовали, залог - 50 млн грн

Чиновника подозревают в создании ОПГ, уклонении от налогов и взяточничестве.

Генпрокуратура объявила подозрение руководителю ГУ ГФС в Винницкой области в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году в Винницкой области появилась преступная организация, в состав которой вошли должностные лица органов ГФС, а также приближенные к ним учредители и должностные лица субъектов хозяйственной деятельности.

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Участники преступной организации обогащались, в частности, за счет проведения подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности без отражения в бухгалтерском и налоговом учете финансово-хозяйственных операций по закупке на территории Украины товаров и их дальнейшего экспорта по заниженной стоимости и невозврата валютной выручки.

ГПУ оценивает причиненный ущерб в сумме свыше 305 млн грн в виде неуплаты указанными субъектами хозяйственной деятельности налогов.

Сейчас руководителя ГУ ГФС в Винницкой области Руслана Осмоловского подозревают в совершении уголовных правонарушений, в частности, в создании преступной организации с целью совершения тяжких преступлений, в организации умышленного уклонения от уплаты налогов, а также в злоупотреблении властью.

Также сообщено о подозрении основателю и руководителю ряда предприятий в совершении умышленного уклонения от уплаты налогов и в участии в преступлениях, совершенных преступной организацией.

Печерский райсуд Киева применил к Осмоловскому и руководителю ряда предприятий меру пресечения в виде содержания под стражей и определил залог как альтернативу содержанию под стражей в размере 50 млн грн.

Как сообщалось 3 августа, заместитель мэра Переяслав-Хмельницкого загремел в СИЗО.