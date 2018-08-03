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Под Запорожьем дети забросали электричку камнями

Комментариев: 3
Пассажирам подвижного состава пришлось отходить от окон, чтобы не травмироваться.
Инцидент с электричкой произошел в районе Балабино
Инцидент с электричкой произошел в районе Балабино
npu.gov.ua

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Под Запорожьем, в районе Балабино, дети забросали движущуюся электричку камнями. С какой целью они это делали - непонятно.

Об этом сообщает одна из пассажирок электрички Svetica Dias в Facebook, передает Корреспондент.

Отмечено, что инцидент произошел в четверг, 2 августа. По словам очевидицы, пассажирам подвижного состава пришлось отходить от окон, чтобы не травмироваться.

Люди были возмущены случившимся и просят родителей проводить воспитательные беседы со своими детьми.

 

Как сообщалось, 1 августа в Сети появилось видео нападения группы граффитчиков на городскую электричку. 

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Теги: дети, Запорожье, пассажиры, камни, электричка, железная дорога
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Комментариев (3)
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Peyot    03.08.2018, 15:59
Оценка:  0
Peyot
я помнлю лет 25 назад такая же фигня была ... ехал под крутами шпана закидала побилистекла... так что поколение то не причем...
Coюзник    03.08.2018, 15:57
Оценка:  -1
Coюзник
Непонятно какая цель??? Они последовали примеру "художников" которые разрисовали и забросали электричку ... уверовали в БЕЗНАКАЗАННОСТЬ!!!!
Coюзник    03.08.2018, 15:59
Оценка:  -1
Coюзник
Может после того как это явление "забрасование электричек" станет массовым развлечением детворы ... кто-то займется своими обязанностями
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