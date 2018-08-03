Под Запорожьем дети забросали электричку камнями

Пассажирам подвижного состава пришлось отходить от окон, чтобы не травмироваться.

Инцидент с электричкой произошел в районе Балабино npu.gov.ua

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Под Запорожьем, в районе Балабино, дети забросали движущуюся электричку камнями. С какой целью они это делали - непонятно.

Об этом сообщает одна из пассажирок электрички Svetica Dias в Facebook, передает Корреспондент.

Отмечено, что инцидент произошел в четверг, 2 августа. По словам очевидицы, пассажирам подвижного состава пришлось отходить от окон, чтобы не травмироваться.

Люди были возмущены случившимся и просят родителей проводить воспитательные беседы со своими детьми.

Как сообщалось, 1 августа в Сети появилось видео нападения группы граффитчиков на городскую электричку.