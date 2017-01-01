Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Черниговом перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

Комментариев: 0
Ребята ехали на соревнования по гребле.
Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации
Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации
postfactum.ks.ua

Возле села Малая Кошелевка Нежинского района Черниговской области 3 августа около 11:00 перевернулся автобус с группой гребцов. В результате аварии травмы получили четверо детей и четверо взрослых.

Об этом сообщает местное издание Новый Чернигов со ссылкой на спикера Нацполиции области Сергея Брыля.

Дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа в Киев.

Читай также: Под Киевом автобус с детьми вылетел в кювет

"В Нежинскую райбольницу доставили восьмерых человек - 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 10 июля, в Одесской области загорелся автобус с 57 детьми.

Поделись:
Теги: автобус, дети, Черниговская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь