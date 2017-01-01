Под Черниговом перевернулся автобус с детьми: есть пострадавшие

Ребята ехали на соревнования по гребле.

Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации postfactum.ks.ua

Возле села Малая Кошелевка Нежинского района Черниговской области 3 августа около 11:00 перевернулся автобус с группой гребцов. В результате аварии травмы получили четверо детей и четверо взрослых.

Об этом сообщает местное издание Новый Чернигов со ссылкой на спикера Нацполиции области Сергея Брыля.

Дети вместе с родителями ехали на соревнования из Конотопа в Киев.

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"В Нежинскую райбольницу доставили восьмерых человек - 4 ребенка и 4 взрослых. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них ребенок. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 10 июля, в Одесской области загорелся автобус с 57 детьми.