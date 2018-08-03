Порошенко наградил почетным званием псевдоученого из Запорожья - СМИ

Согласно действующему законодательству, лишить награды даже ненастоящего ученого практически невозможно.

Президент Петр Порошенко наградил почетным званием Заслуженный работник культуры псевдоученого из Запорожья Андрея Авдеенко.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на расследование программы Схемы.

Авдеенко называет себя академиком, историком и “адмиралом Военно-морских сил“, хотя в пресс-службе ВМС Украины официально опровергали это. Звание академика он получил от общественной организации “Украинская академия наук“, которая не имеет ничего общего с Национальной академией наук.

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С откровенной критикой работ Андрея Авдеенко выступает Владимир Мильчев. Он - декан исторического факультета Запорожского национального университета, изучает историю украинского казачества уже 30 лет. Мильчев приводит пример несоответствий: например одна из “несуществующих запорожских сечей“, которую описал Авдеенко, якобы расположена в его родном селе - “чтобы не далеко было ездить и приятнее“, считает декан.

“То, что подобная персона внезапно стала деятелем культуры, да еще и заслуженным, это в определенной степени является диагнозом современному политическому бомонду нашего края“, - резюмирует Владимир Мильчев.

Сам Авдеенко утверждает, что может “позволить себе высказываться так, как считает нужным, и может выстраивать теории, не подстраиваясь ни под кого“.

Журналисты в ходе своего расследования отмечают, что иногда в книгах Авдеенко можно найти и совсем выдуманные фразы или ложные изображения.

Согласно закону, кандидатуру на государственную награду должен сначала выдвигать трудовой коллектив организаций. Затем этот вывод направляют в центральный орган исполнительной власти, а оттуда президенту.

Кандидатуру Авдеенко подавал благотворительный фонд Лебедия, членом которого он является. Далее протокол собрания направили мужу руководительницы фонда Владиславу Мароко, занимающему должность директора департамента культуры Запорожской областной государственной администрации. Так это ходатайство получил глава Запорожской области Константин Брыль, который и перенаправил его уже от своего имени президенту.

На вопрос журналистов Владислав Мароко ответил, что “ему эта тема не интересна“.

Дополнительную проверку кандидатуры должны осуществить в Администрации президента. Департамент государственных наград должен консультироваться с Комиссией государственных наград и геральдики при президенте Украины, которая, в свою очередь, должна готовить выводы о предлагаемых кандидатурах.

“Никогда не понимаю смысл этих проектов, но иногда их читаю. Проект указа о награждении кого-то ... и там 150 фамилий. То есть, я как на них могу отреагировать, если никого не знаю?“, - прокомментировал член Комиссии государственных наград и геральдики Юрий Бирюков.

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Еще один член комиссии, Игорь Мазепа, также апеллировал к тому, что не может знать всех кандидатов. Их коллега, член комиссии Андрей Гречило рассказал, что не имел времени проверять кандидатов на получение почетного звания.

На запрос журналистов в администрацию президента Порошенко ответили, что вся ответственность за соблюдение требований при отборе кандидатов - на руководстве Запорожской облгосадминистрации.

Авдеенко отреагировал на расследование журналистов и назвал это “фейком“.

Стоит отметить, что в 2017 году имя Андрея Авдеенко фигурировало в ряде резонансных новостей. Так, в частности, в октябре на автодороге Киев-Вышгород-Ровжах с его участием произошла смертельная авария, погиб человек. Виновник ДТП до сих пор не установили, Нацполиция ведет следствие.

“Потерпевшая сторона утверждает: сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района. И опасается, что дело из-за этого могут затормозить“, - говорилось в сообщении одного из столичных телеканалов.

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Автор десяти знаков государственных наград Александр Сопов, он же член рабочей группы Верховной Рады по реформированию наградной системы, рассказал журналистам: сегодня шансов забрать уже присвоенную награду почти нет. Сделать это можно только тогда, когда будет решение суда, согласно которому награжденное лицо будет признано виновным в совершении тяжкого преступления. И теперь лишить Авдеенко награды почти невозможно.

Как сообщалось 3 августа, банду псевдополицейских будут судить по семи статьям.