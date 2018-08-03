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Порошенко наградил почетным званием псевдоученого из Запорожья - СМИ

Комментариев: 10
Согласно действующему законодательству, лишить награды даже ненастоящего ученого практически невозможно.
Журналисты выяснили, что сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района
Журналисты выяснили, что сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района
zaxid.net

Президент Петр Порошенко наградил почетным званием Заслуженный работник культуры псевдоученого из Запорожья Андрея Авдеенко.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на расследование программы Схемы.

Авдеенко называет себя академиком, историком и “адмиралом Военно-морских сил“, хотя в пресс-службе ВМС Украины официально опровергали это. Звание академика он получил от общественной организации “Украинская академия наук“, которая не имеет ничего общего с Национальной академией наук.

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С откровенной критикой работ Андрея Авдеенко выступает Владимир Мильчев. Он - декан исторического факультета Запорожского национального университета, изучает историю украинского казачества уже 30 лет. Мильчев приводит пример несоответствий: например одна из “несуществующих запорожских сечей“, которую описал Авдеенко, якобы расположена в его родном селе - “чтобы не далеко было ездить и приятнее“, считает декан.

“То, что подобная персона внезапно стала деятелем культуры, да еще и заслуженным, это в определенной степени является диагнозом современному политическому бомонду нашего края“, - резюмирует Владимир Мильчев.

Сам Авдеенко утверждает, что может “позволить себе высказываться так, как считает нужным, и может выстраивать теории, не подстраиваясь ни под кого“.

Журналисты в ходе своего расследования отмечают, что иногда в книгах Авдеенко можно найти и совсем выдуманные фразы или ложные изображения.

Согласно закону, кандидатуру на государственную награду должен сначала выдвигать трудовой коллектив организаций. Затем этот вывод направляют в центральный орган исполнительной власти, а оттуда президенту.

Кандидатуру Авдеенко подавал благотворительный фонд Лебедия, членом которого он является. Далее протокол собрания направили мужу руководительницы фонда Владиславу Мароко, занимающему должность директора департамента культуры Запорожской областной государственной администрации. Так это ходатайство получил глава Запорожской области Константин Брыль, который и перенаправил его уже от своего имени президенту.

На вопрос журналистов Владислав Мароко ответил, что “ему эта тема не интересна“.

Дополнительную проверку кандидатуры должны осуществить в Администрации президента. Департамент государственных наград должен консультироваться с Комиссией государственных наград и геральдики при президенте Украины, которая, в свою очередь, должна готовить выводы о предлагаемых кандидатурах.

“Никогда не понимаю смысл этих проектов, но иногда их читаю. Проект указа о награждении кого-то ... и там 150 фамилий. То есть, я как на них могу отреагировать, если никого не знаю?“, - прокомментировал член Комиссии государственных наград и геральдики Юрий Бирюков.

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Еще один член комиссии, Игорь Мазепа, также апеллировал к тому, что не может знать всех кандидатов. Их коллега, член комиссии Андрей Гречило рассказал, что не имел времени проверять кандидатов на получение почетного звания.

На запрос журналистов в администрацию президента Порошенко ответили, что вся ответственность за соблюдение требований при отборе кандидатов - на руководстве Запорожской облгосадминистрации.

Авдеенко отреагировал на расследование журналистов и назвал это “фейком“.

Стоит отметить, что в 2017 году имя Андрея Авдеенко фигурировало в ряде резонансных новостей. Так, в частности, в октябре на автодороге Киев-Вышгород-Ровжах с его участием произошла смертельная авария, погиб человек. Виновник ДТП до сих пор не установили, Нацполиция ведет следствие.

“Потерпевшая сторона утверждает: сын Авдеенко - руководитель прокуратуры Печерского района. И опасается, что дело из-за этого могут затормозить“, - говорилось в сообщении одного из столичных телеканалов.

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Автор десяти знаков государственных наград Александр Сопов, он же член рабочей группы Верховной Рады по реформированию наградной системы, рассказал журналистам: сегодня шансов забрать уже присвоенную награду почти нет. Сделать это можно только тогда, когда будет решение суда, согласно которому награжденное лицо будет признано виновным в совершении тяжкого преступления. И теперь лишить Авдеенко награды почти невозможно.

Как сообщалось 3 августа, банду псевдополицейских будут судить по семи статьям.

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Теги: государственная награда, псевдоученый, Запорожье, сын прокурор
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Комментариев (10)
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MykRom    03.08.2018, 17:42
Оценка:  +1
MykRom
"я как на них могу отреагировать, если никого не знаю" -- у меня смутное подозрение, что они в комиссии не только никого не знают, они еще и читать не умеют ..
MykRom    03.08.2018, 17:40
Оценка:  0
MykRom
"я как на них могу отреагировать, если никого не знаю" -- у меня смутное подозрение, что они в комиссии не толко никого не знаают, они еще и читать не умеют .. ))))))))
weightless    03.08.2018, 17:25
Оценка:  +5
weightless
У нас подобных псевдо туева куча,
чтобы разобраться с ними, нужен новый Пиночет
ТУЧКА+    03.08.2018, 16:58
Оценка:  +1
ТУЧКА+
За що вони зарплату отримують, якщо нічого не роблять?
Боцман_Кобза    03.08.2018, 16:46
Оценка:  +7
Боцман_Кобза
Академики общественных организаций у нас начали появляться с конца 80-х годов прошлого века. Так что тема далеко не новая. Я сам лично видел визитку с надписью: академик, к.т.н. Ну а то, что во власти лохи безграмотные сидят - так это устойчивая тенденция. А что еще может быть в стране с такими
Боцман_Кобза    03.08.2018, 16:46
Оценка:  +3
Боцман_Кобза
академиками?
Ta-Da    03.08.2018, 16:38
Оценка:  +4
Ta-Da
Я бы нахрен уволила того, кто подсунул его для награждения.
Боцман_Кобза    03.08.2018, 16:47
Оценка:  +4
Боцман_Кобза
Я бы уволил в первую очередь того, кто подписывает не глядя.
apollon    03.08.2018, 16:20
Оценка:  +6
apollon
Отличное звание: "Псевдоученый" звучит гордо)
apollon    03.08.2018, 16:21
Оценка:  +11
apollon
вот здесь кстати Усик прав у нас что ныняшняя власть что папирелники звезды раздают кому попало! у нас долбаных генералов столько сколько в США за всю историю не было!
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