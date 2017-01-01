СБУ пресекла деятельность 11 антиукраинских администраторов в соцсетях

Злоумышленники признались в своей деятельности. Также они заявили, что публиковали аниукраинские материалы по заказу из РФ, сообщили в СБУ.

Служба безопасности Украины обнаружила и пресекла деятельность одиннадцати антиукраинских администраторов в соцсетях. Виновники распространения пропагандистских материалов задержаны. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает пресс-служба СБУ.

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В ведомстве отметили, что среди задержанных было шесть одесситов, двое человек из Киевской области, один житель Бахмута в Донецкой области, а также жители Черновецкой и Ивано-Франковской областей. Эти люди, проживая в Украине, организовывали антиукраинские сообщества в таких российских соцсетях, как Вконтакте и Одноклассники.

Оперативникам СБУ удалось установить, что администраторы постили эти материалы по заказу из РФ. Материалы содержали призывы к смене границ территории Украины а также поддерживали террористические организации ЛНР и ДНР.

За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов, говорится в сообщении.

СБУ задержала антиукраинских администраторов 0:00 / 02:19

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ задержала военных на Закарпатье, продававших взрывчатку.