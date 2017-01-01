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В Мариуполе заработала туристическая полиция

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Среди задач полицейских - противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.
Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона
Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона
dn.npu.gov.ua

Мариуполь стал вторым городом в стране, где появилась туристическая полиция: с мая аналогичный проект работает в Одессе. Об этом сообщили в полиции Донецкой области в пятницу, 3 августа.

Среди задач полицейских - противодействие преступности и охрана общественного порядка в курортных районах на побережье Азовского моря.

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“В составе туристической полиции - около 20 полицейских, которые дополнительно прошли обучение, а также 4 лошадей, 6 велосипедов, 2 мотоцикла. Новая служебная техника легкая и современная, на которой можно мгновенно добраться в любую точку, несмотря на отсутствие дороги, приблизить полицию к людям“, - отметили в полиции.

Туристическая полиция будет нести службу до завершения туристического сезона.

Напомним, подразделение туристической полиции в Одессе работает сезонно – с 1 мая до 15 сентября.

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Теги: туризм, туристы, полиция, Донецкая область, турист, Мариуполь, туристка, Национальная полиция, патрульная полиция, новая полиция Украины, новая полиция
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Источник: korrespondent.net

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