Арестован луганчанин, выманивший у одесситок более 40 тыс. гривен

Мошенник действовал вместе с сообщниками.

В Одессе в Приморский райсуд был отправлен обвинительный акт по делу луганчанина, который, совместно с соучастниками обманул одесситок на сумму более 40 000 гривен. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает издание Думская со ссылкой на пресс-службу апелляционного суда Одесской области.

Мошенник обманывал своих жертв при помощи нехитрой схемы: вначале представлялся работником сети супермаркетов Таврия-В, Эльдорадо и Фокстрот и предлагал доверчивым женщинам дисконтную карту на покупку еды, бытовой техники или лекарств. При этом злоумышленник сообщал об акциях на получение скидок.

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Естественно, для участия в так называемых “акциях“ требовался “взнос“ - нужно было положить некоторую сумму денег в специальный конверт с логотипом, якобы для подтверждения платежеспособности. Однако после того, как одесситки клали деньги в конверт, злоумышленник с сообщниками подменяли его на аналогичный, но заполненный нарезанной бумагой.

С 29 января по 23 апреля 2018 года, то есть, до момента задержания, мужчины обобрали доверчивых одесситок на 41 652 грн.

Согласно постановлению Приморского райсуда Одессы, луганчанин был помещен под стражу сроком на 60 суток, но с правом залога в сумме 140 960 грн. Его адвокат пытался через подачу апелляционной жалобы смягчить наказание до домашнего ареста, но не успел – дело передано в суд.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске мошенник обманул старушку на 40 000 рублей РФ.