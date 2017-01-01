Нападение в Херсоне: Аваков заявил о задержании подозреваемого

Первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин как руководитель расследования обнародует информацию в ближайший час.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на управляющую делами исполкома Херсонского горсовета, советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в пятницу, 3 августа.

"Полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Екатерины Гандзюк. Проводятся неотложные следственные действия", – написал Аваков в своем аккаунте в Twitter.

Министр также сообщил, что первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, "как руководитель расследования даст информацию в ближайший час".

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії. В'ячеслав Аброськін, як керівник розслідування дасть інформацію в найближчу годину. — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 3 августа 2018 г.

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк. Согласно заключению экспертов, против женщины применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

Пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр. У нее повреждены 40% тела. Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк.

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