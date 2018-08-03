Вандалы разгромили пресс-центр издания "Українські Новини"

Целью нападения был срыв пресс-конференции ювелирного дома ZARINA, которая как раз проходила в этом центре.

Неизвестные ворвались в пресс-центр и устроили погром на пресс-конференции скриншот из видео

Неизвестные вандалы напали на пресс-центр издания Українські Новини и учинили там погром. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает само издание.

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Отмечается, что вандалы - неизвестные молодые люди (их было около 20), беспрепятственно вошли в пресс-центр вскоре после начала пресс-конференции ювелирного дома ZARINA.

Координаторы группы начали оскорблять выступающих на пресс-конференции и громко кричать. В это время вандалы бросали в выступающих и администратора пресс-центра куриные яйца и обклеивали помещение листовками.

Вмешалось руководство агентства, после чего молодые люди покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия - женщина упала на пол и повредила руку.

Сотрудники агентства вызвали полицию, но прибыла на место происшествия уже после ухода вандалов.

Українські Новини расценивают такие действия как хулиганство и вандализм и требует от полиции разыскать и наказать нападавших.