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Вандалы разгромили пресс-центр издания "Українські Новини"

Комментариев: 1
Целью нападения был срыв пресс-конференции ювелирного дома ZARINA, которая как раз проходила в этом центре.
Неизвестные ворвались в пресс-центр и устроили погром на пресс-конференции
Неизвестные ворвались в пресс-центр и устроили погром на пресс-конференции
скриншот из видео

Неизвестные вандалы напали на пресс-центр издания Українські Новини и учинили там погром. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает само издание. 

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Отмечается, что вандалы - неизвестные молодые люди (их было около 20), беспрепятственно вошли в пресс-центр вскоре после начала пресс-конференции ювелирного дома ZARINA. 

Координаторы группы начали оскорблять выступающих на пресс-конференции и громко кричать. В это время вандалы бросали в выступающих и администратора пресс-центра куриные яйца и обклеивали помещение листовками. 

 

Вмешалось руководство агентства, после чего молодые люди покинули пресс-центр. Перед уходом они толкнули одну из спикеров мероприятия - женщина упала на пол и повредила руку.

Сотрудники агентства вызвали полицию, но прибыла на место происшествия уже после ухода вандалов.

Українські Новини расценивают такие действия как хулиганство и вандализм и требует от полиции разыскать и наказать нападавших.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве “заминировали“ телеканал Интер.

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Теги: Киев, пресс-центр, информагентство, вандалы, нападение
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Комментариев (1)
aparaima    03.08.2018, 19:29
Оценка:  0
aparaima
Пора называть вещи своими именами, тогда и меры воздействия будут соответственно иными. Это не вандалы а ТЕРРОРИСТЫ и ДИВЕРСАНТЫ иностранных спецслужб! Тварей нужно отлавливать и сажать или отправлять наложным платежом заказчикам беспорядков, тем кто их финансирует!
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