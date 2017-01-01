В Мукачево разбился полицейский Mitsubishi

По словам правоохранителей, второй участник аварии не предоставил им преимущества.

Водитель Ауди не предоставил полицейским преимущество на дороге focus.ua

В городе Мукачево на улице Ужгородской разбился полицейский автомобиль Mitsubishi Outlander из-за столкновения с Audi Q5. Об этом в понедельник, 3 августа, сообщает ТСН.

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Как сообщает полиция Закарпатья, патруль ехал на вызов с проблесковыми маячками, однако один из участников дорожного движения не предоставил ему преимущество. По предварительным данным, Audi неожиданно повернул влево, в результате чего произошло столкновение.

“Никто из сотрудников полиции не пострадал, женщину-водителя Audi Q5 обследовали врачи, сейчас ее уже отпустили из медицинского учреждения“, - отмечают правоохранители.

Издание Mukachevo.net утверждает, что после столкновения с Audi полицейское авто врезалось в дерево.

Напомним, ранее в Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком.