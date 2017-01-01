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Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве Олешко

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Все подозреваемые в убийстве бывшего участника АТО Сармата арестованы н адва месяца без права выхода под залог.
В Бердянске избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве Олешко
В Бердянске избрали меру пресечения подозреваемым в убийстве Олешко
pro.berdyansk.biz

Бердянский горрайонный суд арестовал всех четырех подозреваемых в убийстве бывшего участника АТО с позывным Сармат, активиста Виталия Олешко. Об этом в пятницу, 3 августа, сообщает местное издание Рro.berdyansk.

Таким образом, суд арестовал подозреваемых Александра Обухова и Максима Владимиренкова на 60 дней без права внесения залога.

Сообщается, что Владимиренков находился в автомобиле Mazda-6 вместе с Обуховым.

"На данный момент установлено и подтверждено камерами видеонаблюдения, что подозреваемые прибыли в город для осуществления умышленного убийства Олешко. Владимиренков находился в автомобиле с Обуховым, в который пересели другие после убийства. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Владимиренков участвовал в совершении преступления", - заявил следователь Алексей Мартемьянов.

Сегодня суд также арестовал на два месяца Артема Матюшина и Николая Ломаку.

Напомним, Олешко был застрелен в Бердянске 31 июля. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых. Сообщалось, что один из подозреваемых в убийстве является бывшим бойцом батальона Торнадо.

 

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Теги: суд, Бердянск, арест, убийство, Запорожская область, участник АТО
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Источник: korrespondent.net

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