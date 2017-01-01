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В Чернигове пенсионерка умерла после ДТП с участием маршрутки

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Женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние".
Пострадавшая скончалась от кровопотери
Пострадавшая скончалась от кровопотери
rian.com.ua

В Чернигове на улице 1 мая маршрутка сбила пенсионерку. Женщина умерла от кровопотери, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 3 августа.

Отмечается, что женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом "скальпированная рана голени, шоковое состояние". Некоторое время она была жива, но вследствие значительной потери крови скончалась в больнице.

"Открыто уголовное производство за частью 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – правил безопасности эксплуатации транспорта, повлекшие смерть потерпевшего", – говорится в сообщении.

Ранее в городе Чортков в Тернопольской области грузовик на тротуаре сбил женщину с ребенком. Восьмилетняя девочка скончалась до приезда скорой.

А в Харькове легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил насмерть 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. За рулем машины была 50-летняя женщина.

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Теги: ДТП, смерть, Чернигов, авария, полиция, женщина, погибли, пенсионерка
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Источник: korrespondent.net

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