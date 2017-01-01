НАПК укрывает главу Бюджетного комитета Павелко – СМИ

Национальное агентство по предотвращению коррупции “слило“ очередную порцию секретных документов дела о проверке наличия конфликта интересов в действиях главы бюджетного комитета Верховной Рады Андрея Павелко.

Впрочем, в отличие от прошлого раза, когда ее получателем выступил сам Павелко, получатели стали доказывающие его коррумпированность СМИ.

В частности, издание Багнет опубликовало полученные от сотрудника НАПК Александра Скопича проекты 13 протоколов проверок по административным правонарушениям Павелко еще за май 2018 года (!), свидетельствующие:

как о незаконном осуществлении им полномочий народного депутата в состоянии реального конфликта интересов - одновременной деятельности на постах нардепа-главы Бюджетного комитета ВР, президента Федерации футбола и члена Совета директоров прибыльной компании UEFA Events SA;

так и намеренном и целенаправленном затягивании НАПК проверки Павелко, влекущем за собой невозможность привлечения его к ответственности из-за истечения соответствующего установленного законом срока.

При этом, отмечая, что подлинность протоколов подтверждается доказанным авторством Скопича, издание подчеркивает: документы содержат признаки правонарушения, влекущими за собой лишение депутатского мандата и права занимать определенные должности сроком до 1 года: несообщения согласно с законодательством наличия реального конфликта интересов.

В свою очередь заметим: разные адресаты “слива“ НАПК информации по делу Павелко фактически подтверждают слова Скупинского, свидетельствуя о попытках части сотрудников Агентства недопустить его полного захвата Павелко.

Как известно, ранее юрист ОО “Инициативы будущего“ Олег Скупинский сообщил о “сливе“ НАПК документа из дела о проверке Павелко самому нардепу – с целью опровергнуть обвинения против него и доказать законность его одновременного пребывания на вышеуказанных постах, - доустив в связи с этим, что нардеп взял антикоррупционный орган под собственный контроль.

“Судя по всему, на иконостасе Андрея Павелко, где уже красуются должности Главы бюджетного комитета ВР, заместителя фракции БПП, президента ФФУ и члена правления UEFA Events SA, не хватает еще одного – Серого кардинала НАПК, который вместо его главы Мангула дергает за ниточки и рулит процессом главного антикоррупционного органа страны“, - подчеркнул тогда юрист.

Напомним, ранее журналист Светлана Крюкова заявила об отказе Павелко отдавать государству около 200 млн гривен, взятых в кредит в госбанке.