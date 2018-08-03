Бортник: Так что же мы увидели в дни празднования 1030 летия крещения Руси

Политолог Руслан Бортник считает, что “Крестный Ход КП несмотря на нагнетание в СМИ и все усилия административного ресурса оказался заметно меньше “Оппозиционного“, разношерстнее и заполитизирование“, а участие в нем сонма политиков во главе с Президентом стало скорее всего отталкивающим фактором. Кроме того, неучастие некоторых политиков (Гройсмана, Парубия) - поставили вопрос об искренности единства власти в части построения УПЦ ПП. Об этом он пишет в своем материале специально для Realist’a.

“Власть второй раз (после Дня Победы) проиграла на гуманитарном фронте. И вопрос даже не в Томосе или давлении на УПЦ, а в позиционировании против верующих самой большой конфессии на фоне рейтингов крепости слабоалкогольных напитков. Хотя, Порошенко даже в таком случае тактически выиграл. Для него главный итог КХ состоит в том, что удалось провести успешное PR- мероприятие!“, уверен Бртник. Политолог считает, что в какой-то мере Крестных Ход УПЦ (МП) даже невольно и частично подыграл стратегии Порошенко, формируя в глазах, шедших за ним на марше и сочувствующих образ стильного оппонента/врага и возможности политического реванша. Эти опасения (страх) идеальный инструмент управления электоратом. При чем умеренно безопасный для Президента. “Ведь Порошенко конкурирует не с политически возглавившим Крестных Ход Новинским, а с отсутствующими на них - Тимошенко, Вакарчуком или Гриценко“, отмечает эксперт.

Что же касается организаторов “оппозиционно-канонического“ Крестного Хода, то они, как считает политолог, выиграли тактически. Больше всего в глазах своих же верующих / избирателей и внешних наблюдателей. “Праздник Дня Победы и Крестные Ходы постепенно становятся “народными“ - точками возрождения и сборки “другой“ Украины. Люди, ранее голосовавшие за ПР, КПУ и другие партии этого толка постепенно отходят от “шока 2014-го“ и “войны“ и все в большей и большей мере готовы демонстрировать свою политическую позицию“.

Но не смотря на такое количество “побед“, в итоге “война конфессий“ пока приводит только к одному - верующих становится меньше, отмечет эксперт. “Поместная Церковь нужна Украине, но её создание надо начинать с диалога и объединения между УПЦ и КП, процесс которого был начат письмом Филарета к РПЦ (создана комиссия). Иначе Томосс станет новой Брестской Унией и, фактический, подведет итоги ментального раздела Украины. Параллельно существующие (и конкурирующие) две канонические УПЦ – закрепят раскол на Две Украины на века. Поэтому сегодня необходимо искать пути единения, а не переводить болезнь и кризис в хроническую форму и называть это нормой жизни“