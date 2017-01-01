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Под Винницей авто на пешеходном переходе сбило велосипедиста

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Пожилой велосипедист получил смертельные травмы. Водителю грозит до восьми лет заключения.
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
vn.npu.gov.ua

В селе Якушинцы под Винницей в пятницу, 3 августа, Nissan Murano сбил 68-летнего велосипедиста. Травмы, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что авария произошла на пешеходном переходе около 13.30.

Предварительно установлено, что пенсионер попал под колеса иномарки, когда с велосипедом на пешеходном переходе пересекал проезжую часть дороги.

Полиция открыла уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшее смерть потерпевшего. Следствие продолжается.

 

 

Напомним, несколькими днями ранее в Виннице велосипедист убил автомобилиста.

Ранее сообщалось, что  в ДТП под Харьковом погибла велосипедистка. Водитель автомобиля ВАЗ въехал в группу велосипедистов.

 

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Теги: ДТП, смерть, Винница, фото, велосипед, Винницкая область, переход, велосипедист, авто
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Источник: korrespondent.net

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