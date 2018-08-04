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С начала года оформили более 3 млн загранпаспортов

Комментариев: 1
ГМС информировала о количестве биометрических документов, которые были оформлены в июле и с начала 2018 года.
Миграционная служба отчиталась об оформлении биометрических документов
Миграционная служба отчиталась об оформлении биометрических документов
dmsu.gov.ua

В Украине с начала 2018 года оформили более трех миллионов паспортов для выезда за границу. Об этом сообщила Государственная миграционная служба в Facebook.

В частности, в июле украинцы оформили более 440 тысяч загранпаспортов.

Также указано, что с начала года 725 тысяч украинцев оформили внутренние паспорта в виде ID-карточек, а в течение июля миграционная служба выдала около 100 тысяч таких документов.

Напомним, в конце июля глава МВД Арсен Аваков объявил, в Украине больше нет очередей на получение биометрических загранпаспортов, возникших в связи с введением безвизового режима с Евросоюзом.

Кабмин запретил оформлять паспорта в виде книжки

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Теги: паспорт, загранпаспорт, биометрический паспорт, биометрические паспорта, биометрия, Миграционная служба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
shurag    04.08.2018, 03:07
Оценка:  0
shurag
отчиталась??позорище, особенно за прошлый год пусть расскакут. Электронную очередь занять было нереально, пробовал много раз, потому в очереди по списку стовл почти месяц, потом 3 месяца паспорт делали а известить у них ума нет, хотя номера телефонов имеют каждого.. любой сервисный центр извещает
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