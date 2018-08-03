В Мексике жестоко убили 11 человек

Власти полагают, что инцидент может быть связан с противостоянием между преступными группами.

На севере Мексики в штате Чиуауа Сразу неизвестные бандиты убили сразу 11 человек, пишет Diario de Juarez.

Отмечается, что преступники ворвались в жилой дом в городе Сьюдад-Хуаресю. По информации издания, среди убитых - три женщины.

Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток. Судебные эксперты установили, что все 11 человек были повешены, а женщины также подверглись сексуальному насилию.

На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США.

Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира - число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение.

В Мехико во время перестрелки погибла украинка

Ранее сообщалось, что в колумбийском муниципалитете Эль-Тарра неизвестные бандиты расстреляли людей в бильярдной. На месте погибли восемь человек, включая одну женщину, еще трое были ранены.

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