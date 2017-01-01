Итоги 3 августа: освобождение Костенко и победа Динамо

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Россияне обвиняли крымчанина в избиении беркутовца на Майдане crimeahrg.org

Динамо обыграло Шахтер c минимальным счетом; крымский активист вышел на свободу из колонии в РФ: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

США ввели санкции против российского банка из-за сотрудничества с КНДР

Министерство финансов США внесло российский банк Агросоюз в санкционный список за предоставление услуг Северной Корее в обход санкций ООН.

Также введены санкции против гражданина Северной Кореи Ри Йонг Вона 1971 года рождения, который предположительно живет в Москве, китайской компании Dandong Zhongsheng Industry & Trade и южнокорейской компании Korea Ungum Corporation.

В Киеве состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости

В Киеве на взлетной полосе авиационного завода имени Антонова состоялась первая репетиция военного парада к 27-летию Дня Независимости Украины. В ней приняли участие все силовые структуры Украины.

Суд возобновил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро о закрытии дела о недостоверном декларировании против бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Киев заявил о намерении запретить въезд министру Венгрии по Закарпатью

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что запретят въезд на территорию страны чиновнику, которого назначат на новосозданную должность уполномоченного министра по Закарпатью, если Будапешт не даст разъяснений.

Украинца Костенко выпустили из колонии в РФ

Крымский активист Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области.

Он отбыл свое наказание и был освобожден по истечению срока заключения.

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с Костенко и отметил, что годы испытаний не поколебали твердую проукраинскую позицию активиста.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что освобожденному предоставят временное жилье в Киеве, а также пообещала помочь Костенко оформить статус внутренне перемещенного лица.

Динамо обыграло Шахтер c минимальным счетом

Динамо одержало победу над Шахтером в третьем туре чемпионата Украины по футболу.

Со счетом 1:0 киевская команда в очередной раз обыграла “горняков“ и возглавила турнирную таблицу УПЛ.