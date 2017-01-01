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В Николаеве произошла стрельба: двое пострадавших

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В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет.
Мужчина стрелял в спину оппоненту
Мужчина стрелял в спину оппоненту
0512.com.ua

В субботу, 4 августа, около 4:00 в Николаеве у пересечения проспекта Центрального и улицы Московской произошла стрельба, сообщает сайт города.

"В ходе словесного конфликта между двумя компаниями возникла драка. Один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил в воздух. Парень из другой компании увидел пистолет и начал убегать, однако второй выстрел попал ему в спину", - говорится в сообщении.

На данный момент ожидается скорая медицинская помощь, на место прибыли сотрудники центрального ВП. Тип оружия и патронов выясняется. Предварительно предмет похожий на пистолет похож на стартовый.

Пострадало два человека, одного из которых доставили в больницу с травмой глаза.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в ногу одному из участников акции протеста, которые перекрыли дорогу. 

А в Одессе водитель обстрелял торговцев арбузами.

 

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Теги: конфликт, Николаев, видео, фото, стрельба, потасовка
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Источник: korrespondent.net

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