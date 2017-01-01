В ЦИК подсчитали стоимость выборов 2019 в Украине

Дополнитиельные затраты потребуются для проведения выборов в местные советы, а также сельских и городских председателей.

Проведение президентских выборов в 2019 году будет стоить 2,355 миллиарда гривен, а парламентские выборы обойдутся в 1,950 млрд гривен.

Такие объемы расходов утвердила Центральная избирательная комиссия в пятницу, 3 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, 247 млн гривен ЦИК необходимо для проведения выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей; 224 млн гривен - для функционирования государственного реестра избирателей.

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Еще в 2017 году ЦИК предполагал, что поддержка госреестра потребует не больше 47 млн гривен, увеличение бюджетного запроса связано риском кибератак в год выборов. Бюджетные запросы по этой программе в 2020-2021 году снова сократятся до 47-48 млн гривен.

Как известно, выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года, выборы Верховной Рады - 27 октября 2019 года.

С начала года Украина вступила в предвыборный период - какими могут быть избирательные сценарии и каких политических неожиданностей ожидать?