В РФ арестовали двух водителей рейсового автобуса из Винницы

Украинцев обвинили в перевозке оружия и боеприпасов.

Один из водителей согласился передать пакеты рейсом, но не знал об их содержимом inkazan.ru

Российские силовики арестовали украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работали водителями на рейсовом автобусе Винница-Москва.

Об этом сообщает 24 канал.

Задержание украинцев произошло еще несколько месяцев назад во время рейса на территории РФ. Причиной для этого стало якобы то, что водители перевозили в автобусе четыре пакета с оружием и взрывными устройствами.

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По словам адвоката 43-летнего Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Манчур, но не знал об их содержимом. Жена о задержании Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне уведомили только через месяц, хотя по закону должны были сделать это в течение трех дней.

На данный момент оба задержанных находятся в Брянском СИЗО. Срок меры пресечения у них должн истечь в сентябре.

Также известно, что российская сторона игнорирует запросы с просьбой украинского консула посетить задержанных. При этом супруге Чабана все же разрешили увидится с ним.

“Свидание, которое нам было разрешено. Нам долго не разрешали видеться. Я увидела, что у него был очень напухший правый бок. Спросила, били ли его – ответа не было. Он ничего мне не говорит. На сегодняшний момент никаких показаний против него нет“, - рассказала она.

Как сообщалось 27 июля, Украина направила РФ письмо с предложением обмена заключенных.