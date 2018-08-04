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В РФ арестовали двух водителей рейсового автобуса из Винницы

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Украинцев обвинили в перевозке оружия и боеприпасов.
Один из водителей согласился передать пакеты рейсом, но не знал об их содержимом
Один из водителей согласился передать пакеты рейсом, но не знал об их содержимом
inkazan.ru

Российские силовики арестовали украинцев Олега Чабана и Александра Манчура, которые работали водителями на рейсовом автобусе Винница-Москва.

Об этом сообщает 24 канал.

Задержание украинцев произошло еще несколько месяцев назад во время рейса на территории РФ. Причиной для этого стало якобы то, что водители перевозили в автобусе четыре пакета с оружием и взрывными устройствами.

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По словам адвоката 43-летнего Чабана, передать пакеты рейсом согласился его коллега Манчур, но не знал об их содержимом. Жена о задержании Чабана узнала в мае. Украинских дипломатов россияне уведомили только через месяц, хотя по закону должны были сделать это в течение трех дней.

На данный момент оба задержанных находятся в Брянском СИЗО. Срок меры пресечения у них должн истечь в сентябре.

Также известно, что российская сторона игнорирует запросы с просьбой украинского консула посетить задержанных. При этом супруге Чабана все же разрешили увидится с ним.

“Свидание, которое нам было разрешено. Нам долго не разрешали видеться. Я увидела, что у него был очень напухший правый бок. Спросила, били ли его – ответа не было. Он ничего мне не говорит. На сегодняшний момент никаких показаний против него нет“, - рассказала она.

Как сообщалось 27 июля, Украина направила РФ письмо с предложением обмена заключенных.

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Теги: Россия, украинец, оружие
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Комментариев (1)
Ярослав    04.08.2018, 11:01
Оценка:  0
Ярослав
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