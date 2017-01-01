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В Коблево второй раз за два дня горели торговые ряды

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Возле базы отдыха Днестр случился пожар в торговых рядах на площади 400 квадратных метров.
В Коблево второй раз за два дня горели торговые ряды
© facebook.com/MNSMYKOL
Фото 1/5
  • В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
  • В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
  • В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
  • В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
  • В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
В Коблево второй раз за два дня горели торговые ряды
В курортной зоне Коблево произошло два крупных пожара за два дня
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В ночь на субботу, 4 августа, в курортной зоне города Коблево случился пожар торговых павильонов рядом с базой отдыха Днестр.

Об этом пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

В два часа ночи пожар удалось локализовать на площади в 400 квадратных метров.

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"В связи с тем, что затруднено подъезд к водоисточникам, спасатели двумя переносными мотопомпами осуществляли забор воды из бассейна базы отдыха Днестр", - сообщают в ГСЧС.

Всего в тушении пожара было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС и МПО.

По предварительным данным в результате пожара пострадавших нет. Причины устанавливают работники полиции.

Отметим, 2 августа в Коблево произошел взрыв и пожар в торговых рядах расположенных рядом с курортной зоной на пляже. 

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Теги: пожар, Николаевская область, Коблево, ГСЧС
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