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Новинский: С этой властью я полностью расхожусь в некоторых вопросах

Комментариев: 7
Новинский: С этой властью я полностью расхожусь в некоторых вопросах

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве, назвав его "очередным примером преследования политических оппонентов власти".

Об этом сообщает Новое Время.

"Вышеупомянутое обращение ГПУ - это очередной пример преследования политических оппонентов власти, с которой я полностью расхожусь в вопросах понимания морали и совести", - написал Новинский в Facebook. Он отметил, что Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления ему гражданства, и процитировал официальный ответ службы, в котором сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено".

"Товарищам прокурорам советую направить свою энергию на расследование резонансных преступлений, а не на выполнение противозаконных указаний власти. Налицо неэффективное, а, по моему мнению, просто преступное отношение к деньгам украинских налогоплательщиков, благодаря которым существуют правоохранительные органы", - написал Новинский.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура проверяет получение Новинским украинского гражданства.

Вадим Новинский получил гражданство Украины в мае 2012 года. Указ был издан с формулировкой за выдающиеся заслуги перед Украиной.

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Комментариев (8)
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Потому_что    04.08.2018, 10:51
Оценка:  0
Потому_что
Я думаю не только он, но и 90% населения Украины, хуже Президента за всю историю Украины не было, только он умудрился грабить нищих, и делает это каждый день.
Letohradek    04.08.2018, 10:55
Оценка:  -2
Letohradek
Президент Петр Порошенко занимается исключительно внешней политикой, это прописано в конституции Украины. Парламент - внутренней! Вас не устраивает его внешняя политика? В чем именно?
Вам на заметку, самым тупым и вороватым был президент Виктор Янукович, который с награбленным смысля на расию
Потому_что    04.08.2018, 11:00
Оценка:  +1
Потому_что
Я думаю вы приятно удивитесь, когда о нынешнем тоже повылазит вся правда, только пожалуйста судите о жизни в стране, не по фамилиям президентов, а по уровню жизни.
Letohradek    04.08.2018, 10:47
Оценка:  -2
Letohradek
Самое время покаяться и с чистой совестью на нары в и.т.к.
flomaster77    04.08.2018, 10:53
Оценка:  0
flomaster77
И не забыть при этом поднять тарифы, и ввести налог на дождь и солнце.
Letohradek    04.08.2018, 10:56
Оценка:  -2
Letohradek
Разговор о Новинском! А вы о чем или о ком?
flomaster77    04.08.2018, 11:02
Оценка:  +1
flomaster77
Я про совесть и про нары
Letohradek    04.08.2018, 11:08
Оценка:  0
Letohradek
У Новинского есть совесть? По моему это весьма откровенная гнида, занимающаяся подрывной работой в Украине.
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