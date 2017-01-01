Верховный Суд отклонил иск Александра Януковича к НБУ на 1,6 млрд

Сын беглого президента Виктора Януковича Александр был акционером ПАО Всеукраинский банк развития, которое было объявлено НБУ неплатежеспособным.

Нацбанк 27 ноября 2014 года принял решение об отнесения ПАО ВБР к категории неплатежеспособных censor.net.ua

Верховный Суд Украины подтвердил выводы судов предыдущих инстанций о необоснованности исковых требований сына беглого президента Виктора Януковича Александра как акционера ПАО “Всеукраинский банк развития“ к Национальному банку о возмещении убытков в размере 1.6 миллиардов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, со ссылкой на решение Верховного Суда.

Таким образом, Постановление Верховного Суда оставило кассационную жалобу Януковича Александра Викторовича без удовлетворения, а постановление Апелляционного суда Киева от 06 марта 2018 года и решение Печерского районного суда. Киева от 14 ноября 2017 года по делу №757/46587/17-ц - без изменений.

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Напомним, Александр Янукович в августе 2017 года обратился с иском к Национальному банку Украины с требованием о возмещении убытков, в связи с выводом с рынка ПАО Всеукраинский банк развития, акционером которого он является. По результатам рассмотрения судебного дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

В январе 2016 года Высший административный суд Украины подтвердил правомерность принятия Национальным банком Украины постановления “Об отнесении Публичного акционерного общества Всеукраинский банк развития к категории неплатежеспособных“ от 27 ноября 2014 года № 743.

В связи с применением Советом Европейского Союза санкций к единственному акционеру ПАО ВБР Александру Януковичу, с целью защиты интересов вкладчиков и других кредиторов этого банка, Национальный банк Украины 27 ноября 2014 года принял решение об отнесения ПАО ВБР к категории неплатежеспособных, а 21 декабря 2015 года - о его ликвидации.

Как сообщалось в феврале 2018, дома соратников Януковича в Киевской области охраняют “русскоязычные лица в камуфляже“.