Масштабная авария произошла на трассе Киев-Чоп.

В ДТП под Мукачево грузовику оторвало кабину

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В ДТП под Мукачево грузовику оторвало кабину

На трассе Киев-Чоп неподалеку от села Ивановцы утром 4 августа произошло крупное ДТП, вследствие которого у грузового автомобиля оторвало кабину.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

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На трассе столкнулись три автомобиля - Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и грузовик. Несколько автомобилей оказались в кювете. Все автомобили сильно повреждены. Спасателям приходится с помощью спецсредств извлекать людей из машин. Данные о пострадавших и возможных жертвах аварии пока не сообщаются.

Движение на указанном участке дороги парализовано. Транспорт перенаправляют через село Клячаново, из-за чего образовались крупные заторы в обе стороны.

Как сообщалось 3 августа, в Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком.