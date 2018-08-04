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Новинский показал решение ГМС о его гражданстве

Комментариев: 2
Миграционная служба подтвердила законность получения нардепом украинского гражданства.
Генпрокуратура обратилась к ГМС по гражданству Новинского
Генпрокуратура обратилась к ГМС по гражданству Новинского
прес-служба Опозиційного блоку

Народный депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский отреагировал на обращение Генпрокуратуры к Государственной миграционной службе о его украинском гражданстве.

"Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что "нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено", - написал он в Facebook.

                       
 

Обращение Генпрокуратуры в ГМС он назвал "очередным примером преследования политических оппонентов власти".

Напомним, 8 декабря 2016 года Верховная Рада лишила Новинского неприкосновенности.

Парламент принял такое решение из-за дела о нападении на митрополита УПЦ МП Александра Драбинко. Сам Новинский вины не признает, а дело называет политически мотивированным "детективом". Он пообещал оставаться в Украине и сотрудничать со следствием.

 

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Теги: гражданство, ГПУ, Вадим Новинский, Миграционная служба
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    04.08.2018, 11:47
Оценка:  +2
Letohradek
Когда уже покажут Новинского за решеткой украинской и.т.к?
П    04.08.2018, 12:32
Оценка:  0
П
Когда Петру дорогу перейдет. Саакашвили лишили гражданства моментально.
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