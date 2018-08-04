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Под Херсоном пьяный майор насмерть сбил супружескую пару

Комментариев: 4
Сиротами остались двое детей.
Погибли 24-летняя девушка и 27-летний парень
Погибли 24-летняя девушка и 27-летний парень
facebook.com/GeneralStaff.ua

В поселке Чаплинка Херсонщинской области в пятницу вечером, 3 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего, который был за рулем личного автомобиля. В результате аварии погибла супружеская пара.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины.

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“Предварительно установлено, что 03.08.18 около 21.00 на ул. Земледельцев, поселка Чаплинка, майор А., управляя автомобилем ВАЗ-2106, превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на супругов К.“, - говорится в сообщении.

Как сообщают в полиции, 24-летняя девушка и 27-летний парень от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Пресс-секретарь прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, отметила, что у погибшей пары остались двое детей.

По словам патрульной полиции, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснить откуда направлялся на автомобиле и почему сел за руль в нетрезвом состоянии не смог. У виновника трагедии отобраны анализы на наличие алкоголя в крови.

Как сообщалось 3 августа, в Сумской области водитель фуры погиб в столкновении с грузовиком.

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Теги: авария, Херсонская область, ДТП, пьяный
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Комментариев (4)
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П    04.08.2018, 12:29
Оценка:  0
П
Такое впечатление, что менты, прокуроры и судьи ведут войну против граждан.
Глод    04.08.2018, 11:57
Оценка:  +1
Глод
"Захистник України".
МАРИНА***КЛИМОВА    04.08.2018, 11:48
Оценка:  +2
МАРИНА***КЛИМОВА
"Херсонщинской области" - БМ, я конечно понимаю, что сейчас лето, жара, но вы хоть проверяйте перед публикацией своё письмо, это же вообще полный ппц.
wолк    04.08.2018, 11:52
Оценка:  +1
wолк
В состоянии алкогольного опьянения был не только майор,но и автор статьи)
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