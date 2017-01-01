В Херсонской области норвежская компания построит 70 ветровых электростанций

Норвежские компании построят на юге Украины солнечные электростанции.

Украина намерена привлечь около 650 млн евро инвестиций от норвежских энергетических компани.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Норвегии, передают Українськi Новини.

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В частности, норвежская компания NBT планирует соорудить 70 ветровых электростанций в Херсонской области, первый этап чего обеспечит приток 370 млн евро инвестиций в Украину.

В свою очередь компания Scatec Solar намерена построить несколько комплексов солнечных электростанций, что позволит привлечь 200-300 млн евро инвестиций в украинскую экономику.

Как сообщалось 7 июля, СБУ предотвратила техногенную катастрофу на АЭС.