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Масштабное ДТП на Закарпатье: фуре оторвало кабину

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По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
Масштабное ДТП на Закарпатье: фуре оторвало кабину
mukachevo.net
Утром в субботу, 4 августа, в Закарпатской области столкнулись сразу три авто - VW Tiguan, VW Transporter и грузовик, у которого снесло кабину. Об этом сообщает Mukachevo.net.
 
 
Авария произошла на участке трассы Киев - Чоп между селами Клячаново и Ивановке. Пострадало 4 человека, Черновицкой, Львовской и Одесской областей.
 
По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter.
 
По данным издания, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Это мужчина 1986 года рождения, который был в авто VW Tiguan: у него черепно-мозговая тяжелая травма, торокальная брюшная, множественные переломы бедра с повреждением бедренной артерии. Он находится без сознания.
 
Еще 2 пострадавших с этого автомобиля также имеют многочисленные травмы. В частности женщина из Одесской области, 1991 года рождения, она в реанимации, у нее торокальная травма, черепно-мозговая травма, но она в стабильном состоянии.
 
 
У 45-летнего водителя фуры из Львовщины сломано бедро, голень, торокальная и черепно-мозговая травма.
 
 
Напомним, минувшей ночью в Мариуполе авто влетело в отбойник. Два человека погибли.
 

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Теги: автомобили, ДТП, Закарпатье, фото, авария, грузовик
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Источник: korrespondent.net

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