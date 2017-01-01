Доверенное лицо "вора в законе" выдворили в Азербайджан - Нацполиция

Задержанный предоставил “очень важные показания о преступной деятельности“ вора в законе по прозвищу Гулли.

Нацполиция задержала и экстрадировала в Азербайджан доверенное лицо “вора в законе“, который проживал в Украине по поддельным документам и несколько лет находился в международном розыске.

Об этом сообщил пресс-отдел Нацполиции.

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Задержанный - 48-летний иностранец является доверенным лицом “вора в законе“ по прозвищу Гулли. На родине мужчину разыскивали за совершение нескольких видов преступлений, в том числе за хищение чужого имущества в крупных размерах, совершение мошенничества в крупных размерах, совершенного группой лиц, и подделку документов.

“Долгое время разыскиваемый... выполнял указания лидеров преступного мира в одесском, западном регионе и в Киеве ... Мужчина участвовал в преступной деятельности организованной группы с международными связями, которая специализировалась на наркотрафике из Южной Америки в европейских стран“, - сообщил первый заместитель председателя национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, задержанный предоставил “очень важные показания о преступной деятельности“ вора в законе “украинского происхождения“.

“Он успел дать очень важные показания органам предварительного расследования в ряде особо важных уголовных производств по фактам преступлений, совершенными лидерами криминального мира“, - заявил Аброськин.

Перед вылетом, преступник успел дать очень важные показания npu.gov.ua

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